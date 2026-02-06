Syguła - Cachoeira. Kiedy walka UFC? O której godzinie?

Hubert PawlikSporty walki

Klaudia Syguła powraca do klatki UFC! Po zwycięstwie z Iriną Alekseevą zmierzy się w najbliższy weekend z Priscilą Cachoeirą. Kiedy walczy Syguła? O której godzinie walka Syguła - Cachoeira?

Zawodniczka MMA świętująca zwycięstwo z podniesionymi rękami.
fot. Polsat Sport
Syguła - Cachoeira. Kiedy walka UFC? O której godzinie?

Klaudia Syguła podpisała kontrakt z UFC pod koniec 2024 roku. Debiutancki pojedynek nie poszedł jednak po jej myśli, gdyż przegrała w drugiej rundzie z Melissą Mullins. Po półrocznej przerwie Polka powróciła do klatki i pokonała Irinę Alekseevą

 

ZOBACZ TAKŻE: Niezwykła historia Mariana Kasprzyka. "Został po nim różaniec"

 

Kolejną przeciwniczką 27-latki będzie Priscila Cachoeira. Brazylijka zadebiutowała w UFC w lutym 2018 roku, kiedy przegrała z Valentiną Shevchenko. Od tamtej pory stoczyła 11 walk, z których sześć przegrała. Ostatnio przegrała w pierwszej rundzie z Joselyne Edwards.

Syguła - Cachoeira. Kiedy walka UFC? O której godzinie?

Gala UFC Fight Night odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Starcie Syguła - Cachoeira to pierwszy pojedynek tego wydarzenia. Tym samym obie zawodniczki powinni wejść do klatki o godz. 23:00. 

 

Transmisja będzie dostępna na antenie Polsatu Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Przejdź na Polsatsport.pl
KLUADIA SYGUŁAMMASPORTY WALKIUFC
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartłomiej Gładkowicz - Sergiusz Zając. Skrót walki
Zobacz także

Babilon MMA 42: Wyniki i skrót walk (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 