To już piąty mityng World Athletics Indoor Tour w 2026 roku. Jego największą gwiazdą będzie Grant Holloway, mistrz olimpijski w biegu na 110 m przez płotki. Amerykanin wystartuje tym razem w klasycznym wyścigu na 60 m. W jego koronnej konkurencji wystąpią natomiast m.in. Lorenzo Simonelli i Quique Llopis.

W rywalizacji nie zabraknie również polskiej halowej mistrzyni Europy z Apeldoorn na na 800 m - Anny Wielgosz. Przypomnijmy, że rekord halowy Polki wynosi 2:00.34 (23 marca 2025, Nankin). Na stadionie pochodząca z Niska zawodniczka jest nieco szybsza - 1:58.63 (18 września 2025, Tokio).

Transmisja mityngu World Athletics Indoor Tour Gold w Madrycie w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Extra 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:15.



KP, Polsat Sport