Za nami ważenie przed galą UFC. Zaskoczenie w walce Polaka

Jako pierwsza do oktagonu wejdzie Syguła. Zarówno Polka, jak i jej rywalka Priscilla Cachoeira zmieściły się w limicie kategorii koguciej.

Co ciekawe, przeciwnik Jakuba Wikłacza dość mocno przestrzelił wagę. Muin Gafurov wniósł na wagę 141 funtów (ok. 64 kg) i będzie musiał oddać 25% swojej wypłaty.

W limicie kategorii średniej pewnie zmieścili się też Oleksiejczuk oraz jego rywal Marc-Andre Barriault.

Karta główna:

Mario Bautista (135.5) vs. Vinicius Oliveira (136)

Kyoji Horiguchi (126) vs. Amir Albazi (125.5)

Jailton Almeida (241) vs. Rizvan Kuniev (264)

Michal Oleksiejczuk (186) vs. Marc-Andre Barriault (184.5)

Farid Basharat (136) vs. Jean Matsumoto (135.5)

Dustin Jacoby (204.5) vs. Julius Walker (206)

Karta wstępna:

Alex Morono (170.5) vs. Daniil Donchenko (170.5)

Nikolay Veretennikov (170.5) vs. Niko Price (171)

Bruna Brasil (116) vs. Ketlen Souza (115.5)

Javid Basharat (135.5) vs. Gianni Vazquez (141)*

Eduarda Moura (127)* vs. Wang Cong (127.5)*

Jakub Wiklacz (135.5) vs. Muin Gafurov (141)*

Priscila Cachoeira (135.5) vs. Klaudia Sygula (135.5)

Gala UFC Fight Night 266 z udziałem trójki Polaków w sobotę. Początek od godziny 23:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.