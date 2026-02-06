Za nami ważenie przed galą UFC. Zaskoczenie w walce Polaka

Sporty walki

Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk zmieścili się w limitach wagowych przed galą UFC Fight Night 266. Transmisja wydarzenia w sobotę 7 lutego od 23.00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Trzy osoby stoją obok siebie na tle logotypów UFC. Po lewej kobieta z brązowymi włosami w czarnej bluzce sportowej z logo UFC. W środku mężczyzna z brodą i tatuażem na klatce piersiowej. Po prawej mężczyzna z blond włosami i wyrzeźbioną klatką piersiową.
fot. X/UFC
Klaudia Syguła, Michał Oleksiejczuk i Jakub Wikłacz

Jako pierwsza do oktagonu wejdzie Syguła. Zarówno Polka, jak i jej rywalka Priscilla Cachoeira zmieściły się w limicie kategorii koguciej.

 

Co ciekawe, przeciwnik Jakuba Wikłacza dość mocno przestrzelił wagę. Muin Gafurov wniósł na wagę 141 funtów (ok. 64 kg) i będzie musiał oddać 25% swojej wypłaty.

 

W limicie kategorii średniej pewnie zmieścili się też Oleksiejczuk oraz jego rywal Marc-Andre Barriault.

 

Karta główna:

 

Mario Bautista (135.5) vs. Vinicius Oliveira (136)
Kyoji Horiguchi (126) vs. Amir Albazi (125.5)
Jailton Almeida (241) vs. Rizvan Kuniev (264)
Michal Oleksiejczuk (186) vs. Marc-Andre Barriault (184.5)
Farid Basharat (136) vs. Jean Matsumoto (135.5)
Dustin Jacoby (204.5) vs. Julius Walker (206)

 

Karta wstępna:

 

Alex Morono (170.5) vs. Daniil Donchenko (170.5)
Nikolay Veretennikov (170.5) vs. Niko Price (171)
Bruna Brasil (116) vs. Ketlen Souza (115.5)
Javid Basharat (135.5) vs. Gianni Vazquez (141)*
Eduarda Moura (127)* vs. Wang Cong (127.5)*
Jakub Wiklacz (135.5) vs. Muin Gafurov (141)*
Priscila Cachoeira (135.5) vs. Klaudia Sygula (135.5)

 

Gala UFC Fight Night 266 z udziałem trójki Polaków w sobotę. Początek od godziny 23:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

