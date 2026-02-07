Puchar Włoch siatkarzy: Rana Verona - Sir Susa Scai Perugia. Relacja live i wynik na żywo
Rana Verona zagra z Sir Susa Scai Perugia w półfinale Pucharu Włoch siatkarzy. Kiedy i o której godzinie mecz? Kto wygra to spotkanie i awansuje do wielkiego finału? Jak zaprezentuje się Kamil Semeniuk? Relacja live i wynik na żywo z meczu Rana Verona - Sir Susa Scai Perugia na Polsatsport.pl.
Sir Susa Scai Perugia jest aktualnie liderem, a Rana Verona - wiceliderem tabeli SuperLega. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w półfinale Pucharu Włoch siatkarzy.
Turniej finałowy Coppa Italia jest rozgrywany w Unipol Arena w Casalecchio di Reno położonym w prowincji Bolonia w dniach 7–8 lutego. Grają w nim cztery drużyny Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Rana Verona oraz Sir Susa Scai Perugia. Na sobotę zaplanowano półfinały, a w niedzielę zostanie rozegrany finał.
Relacja live i wynik na żywo z meczu Rana Verona - Sir Susa Scai Perugia w sobotę 7 lutego o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.