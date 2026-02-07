Skutki uboczne Super Bowl. Wzbogacą się... meksykańskie kartele

Przed tegorocznym finałem ligi futbolu amerykańskiego NFL Meksyk wyeksportuje do USA 136 tys. ton awokado - wynika z przedstawianych w mediach prognoz Avocados From Mexico, organizacji promującej odmianę hass w USA.

Z uprawy awokado w Meksyku czerpią zyski kartele. Wymuszają one haracze od legalnych producentów. Grupy przestępcze przejmują również uprawy, przesiedlając ludzi i karczując lasy, w tym obszary chronione.

Działalność przestępcza związana z uprawą tych owoców jest szczególnie dotkliwa w położonym na południowym zachodzie stanie Michoacan. Z tego regionu pochodzić będzie 88 proc. tegorocznego eksportu przed Super Bowl. Działalność gospodarczą związaną z awokado wykorzystują i kontrolują tam różne organizacje przestępcze, takie jak Cartel Jalisco Nueva Generacion, Familia Michoacana i Los Viagras.

Ofiarami przemocy związanej z tym procederem są nie tylko producenci, ale też liderzy lokalnych społeczności oraz aktywiści ekologiczni. Wiązana jest z nim również śmierć Homera Gomeza Gonzaleza, broniącego przed wycinką lasy będące rezerwatem motyli monarchów. Aktywista zginął w 2020 r.

W reakcji na te doniesienia w USA pojawiają się głosy nawołujące do bojkotu awokado.

Owoc bywa nazywany "zielonym złotem" albo "krwawym awokado".

Dla wielu kibiców kremowe guacamole z awokado to obowiązkowa przekąska towarzysząca oglądaniu Super Bowl. Według badania platformy Quantilope 44 proc. fanów futbolu amerykańskiego spożywa je "zawsze lub prawie zawsze" podczas oglądania finałowego meczu, a dla jednej trzeciej jest to ulubiona przekąska przy kibicowaniu.

To sukces okolicznościowych reklam Avocados From Mexico wyświetlanych podczas Super Bowl od 2015 r. Promocja łączyła "guacamole bowl" (ang. "miskę guacamole") z nazwą imprezy. Celem kampanii jest zwiększenie sprzedaży meksykańskiego awokado w szczególnie dogodnym dla producentów okresie.

Latem dostawy z Meksyku muszą konkurować z owocami z Kalifornii, Chile, Kolumbii i Peru. Dzięki unikalnemu mikroklimatowi, który pozwala na uprawę przez cały rok, zimą meksykańskie awokado ma 90 proc. udziału w amerykańskim rynku.

Pozycja awokado podczas Super Bowl jest na tyle silna, że rekordowemu eksportowi nie przeszkadza brak reklamy Avocados From Mexico podczas samego finału. Marketingowcy w ostatnich latach zrezygnowali ze spotów docierających do 128 mln widzów na rzecz wspomaganej przez AI okolicznościowej kampanii online. Promują się też podczas meczów bardziej przystępnej cenowo ligi futbolu akademickiego.

Finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL odbędzie się w tym roku w Santa Clara w Kalifornii. Niespodziewanie dla bukmacherów zmierzą się w nim drużyny New England Patriots i Seattle Seahawks. Podczas show w przerwie meczu wystąpi portorykański artysta Bad Bunny, wyróżniony w ubiegłą niedzielę trzema nagrodami Grammy, w tym za najlepszy album roku.

PAP