Elbląg po raz drugi z rzędu będzie gospodarzem turnieju finałowego Tauron Pucharu Polski siatkarek. Impreza odbędzie się w dniach 7–8 lutego. Na sobotę zaplanowano półfinały, a w niedzielę zostanie rozegrany finał.

W drugim półfinale zmierzą się NETLAND MKS Kalisz oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Drużyna z Bielsko-Białej przystępuje do tego spotkania po odpadnięciu z włoskim Chieri 76’ Volleyball w Pucharze CEV. Dla podopiecznych Bartłomieja Piekarczyka będzie to szansa powrotu na zwycięską ścieżkę.

NETLAND to z kolei spadkowicz z Tauron Ligi, który walczy o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Kaliszanki są liderem Polskiej 1. Ligi Kobiet, odnosząc tylko jedną porażkę z MKS COPCO Imielin (0:3).

Ostatnie bezpośrednie spotkani między tymi zespołami odbyło się w poprzednim sezonie Tauron Ligi. Górą był wówczas BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, który wygrał 3:1.

NETLAND MKS Kalisz- BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała od godz. 18:00

JZ, Polsat Sport