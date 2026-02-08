Bardzo dobry start Polaków w Niemczech

Wyderka jest w doskonałej formie. We wtorek w Ostrawie czasem 1.44,07 pobił halowy rekord Polski, który wcześniej należał do Adama Kszczota. W niedzielę 23-letni biegacz poprawił rekord mityngu w Dortmundzie na 1.45,81. Piąty Patryk Sieradzki osiągnął wynik 1.48,61.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

Aleksandra Formella przebiegła 800 m w 2.04,18 i zajęła trzecie miejsce. Wyprzedziły ją Francuzka Lena Kandissounon - 2.02,34 i Niemka Tanja Spill - 2.03,34.

Wdowik był najszybszy w finale biegu na 60 m. Drugi był Węgier Dominik Illovszky - 6,56. Trzecie miejsce zajął Dominik Kopeć, który wynikiem 6,57 wypełnił minimum na halowe mistrzostwa świata w Toruniu. Rekord Polski na tym dystansie od 1987 roku wynosi 6,51 i należy do Mariana Woronina.

Ewa Swoboda wygrała bieg na 60 m wynikiem 7,24. Druga Brytyjka Mabel Akande była wolniejsza o 0,01. Magdalena Stefanowicz uplasowała się na szóstej pozycji - 7,32.

Czykier triumfował w finałowym biegu na 60 m ppł czasem 7,58. Za Polakiem uplasowali się Fin Elmo Lakka - 7,65 oraz Francuz Ronan Greff - 7,67.

Marcin Karolewski w biegu na 400 m miał ósmy rezultat - 47,07. Najszybszy był Niemiec Jean Paul Bredau - 46,00.

Magdalena Niemczyk czasem 23,68 zajęła trzecie miejsce w biegu na 200 m. Polkę wyprzedziły Amerykanka Kenondra Davis - 23,06 i Cypryjka Olivia Fotopoulou - 23,38.

BS, PAP