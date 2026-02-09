Antiga ujawnił sytuację polskiej gwiazdy. "Musimy mieć plan B"

Stephane Antiga nie ukrywa rozgoryczenia aktualną sytuacją zdrowotną w zespole Bogdanki LUK Lublin. Jednym z kontuzjowanych zawodników jest Kewin Sasak. - Musimy mieć plan B - przekazał trener.

Trener siatkarski w żółtej koszulce z notesem w dłoni.
fot. Cyfrasport
Antiga o Kewinie Sasaku

Bogdanka LUK Lublin ma ostatnio niemały kryzys formy. Nie dość, że przegrała trzy ligowe mecze z rzędu, wciąż wyłączeni z gry są m.in. Mateusz Malinowski, Daenan Gyimah czy Kewin Sasak. Jak wygląda sytuacja tego ostatniego?

 

- Kewin przechodzi badania, a w najbliższych dniach czekają go kolejne konsultacje. Robimy wszystko, aby ustalić jak najlepszy plan rehabilitacji - wyznał francuski szkoleniowiec.

 

- Mogę powiedzieć, że powinno obejść się bez operacji, ale jeśli ta będzie jednak konieczna, to mamy możliwość transferu medycznego. Musimy mieć plan B. Na razie robimy wszystko, żeby Kewin wrócił i nie ryzykował zdrowiem - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

 

Bogdanka podjęła już pierwsze kroki w tym kierunku. Podczas piątkowego meczu z w PlusLidze Sasak pojawił się na parkiecie, ale zszedł już po pierwszej akcji. Aby przeprowadzić transfer medyczny, kontuzja musi dotyczyć podstawowego zawodnika.

 

Po 19. kolejkach ligowych Bogdanka zajmuje trzecie miejsce w tabeli, mając pięć punktów straty do liderującego Aluronu CMC Warty Zawiercie.

