Antiga ujawnił sytuację polskiej gwiazdy. "Musimy mieć plan B"

Bogdanka LUK Lublin ma ostatnio niemały kryzys formy. Nie dość, że przegrała trzy ligowe mecze z rzędu, wciąż wyłączeni z gry są m.in. Mateusz Malinowski, Daenan Gyimah czy Kewin Sasak. Jak wygląda sytuacja tego ostatniego?

- Kewin przechodzi badania, a w najbliższych dniach czekają go kolejne konsultacje. Robimy wszystko, aby ustalić jak najlepszy plan rehabilitacji - wyznał francuski szkoleniowiec.

- Mogę powiedzieć, że powinno obejść się bez operacji, ale jeśli ta będzie jednak konieczna, to mamy możliwość transferu medycznego. Musimy mieć plan B. Na razie robimy wszystko, żeby Kewin wrócił i nie ryzykował zdrowiem - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Bogdanka podjęła już pierwsze kroki w tym kierunku. Podczas piątkowego meczu z w PlusLidze Sasak pojawił się na parkiecie, ale zszedł już po pierwszej akcji. Aby przeprowadzić transfer medyczny, kontuzja musi dotyczyć podstawowego zawodnika.

Po 19. kolejkach ligowych Bogdanka zajmuje trzecie miejsce w tabeli, mając pięć punktów straty do liderującego Aluronu CMC Warty Zawiercie.