ATP w Rotterdamie: Hubert Hurkacz - Aleksandr Bublik. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Hubert Hurkacz - Aleksandr Bublik to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Rotterdamie. Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Aleksandr Bublik na Polsatsport.pl.

Hubert Hurkacz przystępuje do kolejnego turnieju. Po porażce z Amerykaninem Martinem Dammem i odpadnięciu w pierwszej rundzie w Montpellier, Polak przeniósł się do Rotterdamu, gdzie rywalizuje w imprezie rangi ATP 500.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka z awansem w Dausze. Trudna przeprawa w drugiej rundzie

 

W pierwszej rundzie przeciwnikiem Hurkacza jest Aleksandr Bublik. Kazach został rozstawiony w Holandii z numerem 3.

 

Dotychczas Hurkacz i Bublik rozegrali siedem bezpośrednich pojedynków. Pierwsze z nich zwyciężył Kazach, natomiast w następnych sześciu lepszy okazał się Polak.

 

JC, Polsat Sport
ATP Rotterdam: Hurkacz - Alexander Bublik. Hubert wygra?
