ATP w Rotterdamie: Hubert Hurkacz - Aleksandr Bublik. Relacja live i wynik na żywo

Hubert Hurkacz przystępuje do kolejnego turnieju. Po porażce z Amerykaninem Martinem Dammem i odpadnięciu w pierwszej rundzie w Montpellier, Polak przeniósł się do Rotterdamu, gdzie rywalizuje w imprezie rangi ATP 500.

W pierwszej rundzie przeciwnikiem Hurkacza jest Aleksandr Bublik. Kazach został rozstawiony w Holandii z numerem 3.

Dotychczas Hurkacz i Bublik rozegrali siedem bezpośrednich pojedynków. Pierwsze z nich zwyciężył Kazach, natomiast w następnych sześciu lepszy okazał się Polak.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Aleksandr Bublik na Polsatsport.pl.

JC, Polsat Sport