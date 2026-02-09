ATP w Rotterdamie: Hurkacz/Chaczanow - Cabral/Miedler. Relacja live i wynik na żywo

Po porażce w pierwszej rundzie singla w Montpellier z Amerykaninem Martinem Dammem Hubert Hurkacz przeniósł się do Rotterdamu. W imprezie rangi ATP 500 Polak rywalizuje również w deblu.

Partnerem wrocławianina jest Rosjanin Karen Chaczanow. Ich przeciwnikami w pierwszej rundzie są Portugalczyk Francisco Cabral i Austriak Lukas Miedler.

Dla Hurkacza i Chaczanowa to pierwszy wspólny występ w grze podwójnej.

JC, Polsat Sport