ATP w Rotterdamie: Hurkacz/Chaczanow - Cabral/Miedler. Relacja live i wynik na żywo
Hubert Hurkacz/Karen Chaczanow - Francisco Cabral/Lucas Miedler to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Rotterdamie. Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz/Karen Chaczanow - Francisco Cabral/Lucas Miedler na Polsatsport.pl.
Po porażce w pierwszej rundzie singla w Montpellier z Amerykaninem Martinem Dammem Hubert Hurkacz przeniósł się do Rotterdamu. W imprezie rangi ATP 500 Polak rywalizuje również w deblu.
ZOBACZ TAKŻE: Fręch była już za burtą, a tutaj awans! Faworytka pokonana
Partnerem wrocławianina jest Rosjanin Karen Chaczanow. Ich przeciwnikami w pierwszej rundzie są Portugalczyk Francisco Cabral i Austriak Lukas Miedler.
Dla Hurkacza i Chaczanowa to pierwszy wspólny występ w grze podwójnej.
Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz/Karen Chaczanow - Francisco Cabral/Lucas Miedler na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl