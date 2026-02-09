Świetny wieczór Zielińskiego. Media komplementują polskiego pomocnika

Inter Mediolan pokonał Sassuolo 5:0 w ramach 24. kolejki włoskiej Serie A. Podopieczni Christiana Chivu nie dali większych szans rywalom. Jednym z motorów napędowych "Nerazzurrich" był Piotr Zieliński. Polski piłkarz zagrał w spotkaniu przez ponad godzinę i miał niebagatelny wpływ na wynik spotkania mimo, że skończył je bez gola i asysty. Media we Włoszech rozpływają się nad grą Polaka. Oto jak oceniły reprezentanta Polski.

"La Gazzetta dello Sport" przyznała Zielińskiemu notę 7 w dziesięciostopniowej skali. "Zwykła, czysta i esencjonalna reżyseria, bez zbędnych dodatków. To architekt, który nie znosi baroku i rysuje jasne, proste linie. Z "Zielo" jest przyszłość" - napisano w uzasadnieniu.

Pół punktu więcej dostał od portalu "TuttoMercatoWeb". "Zawsze podejmuje trafne decyzje, nigdy nie popełnia błędów przy podaniu. Kontroluje grę z elegancją, która nigdy nie jest celem samym w sobie. Z nim Inter gra jak w zegarku" - ocenili dziennikarze.

"Potrafi grać jako regista (cofnięty rozgrywający - przyp. red.). I to jak! Jest na poziomie najlepszej wersji Calhanoglu. Zawsze miał rewelacyjnie ułożoną stopą, ale w tym roku jego pewność siebie, wizja i walory fizyczne są na zupełnie innym poziomie" - zachwycali się dziennikarze portalu fcinter1908.it, którzy dali Polakowi notę 8.

Z kolei "SportMediaset" zauważa, że Polak odkąd zmieniono mu pozycję, wkomponował się w nią idealnie. "Ta pozycja mu odpowiada, koledzy z drużyny szukają go, a on może od czasu do czasu cieszyć się swoją ulubioną specjalnością, czyli strzałami z dystansu" - brzmiała ocena ekspertów portalu, która wyniosła również 8.

Inter Mediolan po 24. kolejkach jest liderem Serie A. Nad drugim Milanem ma aż osiem punktów przewagi. Następnym mecz drużyna Piotra Zielińskiego zagra 14 lutego. Jej przeciwnikiem będzie Juventus.

JZ, Polsat Sport