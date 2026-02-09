To ona postraszy Świątek? Jej występ w pierwszej rundzie zrobił wrażenie

To będzie pierwsza konfrontacja sześciokrotnej triumfatorki turniejów wielkoszlemowych z 46. obecnie na świecie i młodszą o rok Tjen.

Świątek wygrała turniej w Dausze w latach 2022-24. W tegorocznej imprezie jest rozstawiona z jedynką.

W drugiej rundzie są także Magdalena Fręch oraz Magda Linette, która jeszcze w poniedziałkowy wieczór zagra o awans do 1/8 finału z rozstawioną z numerem piątym Mirrą Andriejewą.

