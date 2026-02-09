To ona postraszy Świątek? Jej występ w pierwszej rundzie zrobił wrażenie
Janice Tjen będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Dausze. Indonezyjska tenisistka gładko pokonała w poniedziałek Brazylijkę Beatriz Haddad Maię 6:0, 6:1. 24-letnia Polka, wiceliderka światowego rankingu, na otwarcie miała tzw. wolny los.
To będzie pierwsza konfrontacja sześciokrotnej triumfatorki turniejów wielkoszlemowych z 46. obecnie na świecie i młodszą o rok Tjen.
ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek - Janice Tjen. Kiedy jest mecz? O której godzinie WTA Doha?
Świątek wygrała turniej w Dausze w latach 2022-24. W tegorocznej imprezie jest rozstawiona z jedynką.
W drugiej rundzie są także Magdalena Fręch oraz Magda Linette, która jeszcze w poniedziałkowy wieczór zagra o awans do 1/8 finału z rozstawioną z numerem piątym Mirrą Andriejewą.Przejdź na Polsatsport.pl