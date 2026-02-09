WTA w Doha: Piter/Klepac - Hsieh/Ostapenko. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Katarzyna Piter/Andreja Klepac - Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Doha. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Andreja Klepac - Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko na Polsatsport.pl.

Katarzyna Piter przystąpiła do kolejnego turnieju deblowego. Polka rywalizuje w parze ze Słowenką Andreją Klepac w imprezie rangi WTA 1000 w Doha.

 

ZOBACZ TAKŻE: Fręch była już za burtą, a tutaj awans! Faworytka pokonana

 

Piter i Klepac mają za sobą udaną pierwszą rundę. Pokonały w niej 7:5, 6:1 Chorwatkę Dariję Jurak Schreiber i Belgijkę Magali Kempen.

 

W drugiej fazie przeciwniczkami Piter i Klepac są Su-Wei Hsieh i Jelena Ostapenko. Tajwanka i Łotyszka zostały rozstawione z numerem 3. i w 1/16 finału miały wolny los.

 

JC, Polsat Sport
