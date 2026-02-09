WTA w Doha: Piter/Klepac - Hsieh/Ostapenko. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Piter przystąpiła do kolejnego turnieju deblowego. Polka rywalizuje w parze ze Słowenką Andreją Klepac w imprezie rangi WTA 1000 w Doha.

Piter i Klepac mają za sobą udaną pierwszą rundę. Pokonały w niej 7:5, 6:1 Chorwatkę Dariję Jurak Schreiber i Belgijkę Magali Kempen.

W drugiej fazie przeciwniczkami Piter i Klepac są Su-Wei Hsieh i Jelena Ostapenko. Tajwanka i Łotyszka zostały rozstawione z numerem 3. i w 1/16 finału miały wolny los.

