Iga Świątek - Janice Tjen. Relacja live i wynik na żywo
Iga Świątek - Janice Tjen to mecz drugiej rundy WTA w Doha. Relacja live i wynik na żywo z meczu Świątek - Tjen na Polsatsport.pl.
Świątek wygrała turniej w Dausze w latach 2022-24. W tegorocznej imprezie jest rozstawiona z jedynką, ponieważ wcześniej z udziału zrezygnowała Aryna Sabalenka.
Polka miała "wolny los" w pierwszej rundzie. Z kolei jej rywalka zaprezentowała się ze świetnej strony w starciu z Beatriz Haddad Maią. Indonezyjka załatwiła kwestię awansu w 70 minut, oddając Brazylijce tylko jednego gema.
Będzie to pierwszy mecz Świątek z Tjen.
Relacja live z meczu Świątek - Tjen na Polsatsport.pl.