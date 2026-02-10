Iga Świątek - Janice Tjen. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Iga Świątek - Janice Tjen to mecz drugiej rundy WTA w Doha. Relacja live i wynik na żywo z meczu Świątek - Tjen na Polsatsport.pl.

Świątek wygrała turniej w Dausze w latach 2022-24. W tegorocznej imprezie jest rozstawiona z jedynką, ponieważ wcześniej z udziału zrezygnowała Aryna Sabalenka.

Polka miała "wolny los" w pierwszej rundzie. Z kolei jej rywalka zaprezentowała się ze świetnej strony w starciu z Beatriz Haddad Maią. Indonezyjka załatwiła kwestię awansu w 70 minut, oddając Brazylijce tylko jednego gema.

 

Będzie to pierwszy mecz Świątek z Tjen.

Relacja live z meczu Świątek - Tjen na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 