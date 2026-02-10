Kierowca F1 miał wypadek. Rozbił luksusowe auto warte blisko milion

Jakub ŻelepieńMoto

Kimi Antonelli, kierowca występującego w stawce F1 zespołu Mercedes, rozbił swój samochód. Wypadek z udziałem zawodnika oficjalnie potwierdził team.

Młody mężczyzna o kręconych włosach patrzy w bok, z profilu.
fot. AFP
Antonelli miał wypadek luksusowym Mercedesem

Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon F1. Inauguracyjny wyścig odbędzie się 8 marca w Australii. Zespoły, a także sami kierowcy przygotowują się już więc do powrotu do rywalizacji.

 

Tymczasem Antonelli, zawodnik Mercedesa, miał wypadek w pobliżu swojego domu w Serravalle. 19-latek rozbił luksusowy samochód warty blisko milion złotych.


Zdarzenie oficjalnie potwierdził team. Jak podano - w wypadku brał udział tylko Antonelli. Młody kierowca miał z dużą prędkością uderzyć w słup przydrożny, następnie dwukrotnie o barierkę, a na koniec jeszcze o ścianę. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń.

 

Zdecydowanie mocniej ucierpiał sam samochód. Szczegóły nie zostały ujawnione, ale ściśle limitowany Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ miał zostać znacząco uszkodzony.

