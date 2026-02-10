Michał Szubarczyk - Lei Peifan. Relacja live i wynik na żywo

Bartłomiej SzulgaInne

Michał Szubarczyk - Lei Peifan to spotkanie w ramach snookerowego turnieju World Open. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na kolejny mecz Szubarczyka, jeśli chodzi o zawodowe zmagania w snookerze. Tym razem 15-latek z Polski zmierzy się z Chińczykiem Lei Peifanem w eliminacjach turnieju World Open.

 

ZOBACZ TAKŻE: 14-letni Polak przeszedł do historii. Został mistrzem świata

 

Miesiąc temu Szubarczyk pomyślnie przeszedł kwalifikacje do Welsh Open, w decydującej rundzie pokonując znacznie bardziej doświadczonego Walijczyka Jamiego Jonesa. 

 

Jak tym razem poradzi sobie utalentowany Szubarczyk?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Michał Szubarczyk - Lei Peifan na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEMICHAŁ SZUBARCZYKPOZOSTAŁESNOOKER

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 