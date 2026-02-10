Michał Szubarczyk - Lei Peifan. Relacja live i wynik na żywo
Michał Szubarczyk - Lei Peifan to spotkanie w ramach snookerowego turnieju World Open. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Czas na kolejny mecz Szubarczyka, jeśli chodzi o zawodowe zmagania w snookerze. Tym razem 15-latek z Polski zmierzy się z Chińczykiem Lei Peifanem w eliminacjach turnieju World Open.
ZOBACZ TAKŻE: 14-letni Polak przeszedł do historii. Został mistrzem świata
Miesiąc temu Szubarczyk pomyślnie przeszedł kwalifikacje do Welsh Open, w decydującej rundzie pokonując znacznie bardziej doświadczonego Walijczyka Jamiego Jonesa.
Jak tym razem poradzi sobie utalentowany Szubarczyk?
Relacja live i wynik na żywo meczu Michał Szubarczyk - Lei Peifan na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl