Michał Szubarczyk - Lei Peifan. Relacja live i wynik na żywo

Czas na kolejny mecz Szubarczyka, jeśli chodzi o zawodowe zmagania w snookerze. Tym razem 15-latek z Polski zmierzy się z Chińczykiem Lei Peifanem w eliminacjach turnieju World Open.

Miesiąc temu Szubarczyk pomyślnie przeszedł kwalifikacje do Welsh Open, w decydującej rundzie pokonując znacznie bardziej doświadczonego Walijczyka Jamiego Jonesa.

Jak tym razem poradzi sobie utalentowany Szubarczyk?

Relacja live i wynik na żywo meczu Michał Szubarczyk - Lei Peifan na Polsatsport.pl.