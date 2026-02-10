Natalia Maliszewska z awansem na igrzyskach olimpijskich!

Zimowe

Natalia Maliszewska wywalczyła awans do ćwierćfinału, jeśli chodzi o zmagania w short tracku na 500 metrów podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Z dalszych zmagań odpadła Gabriela Topolska.

Uśmiechnięta blondynka w białej koszuli
fot. PAP
Natalia Maliszewska

Polka awansowała z drugiego miejsca w swoim wyścigu - czasem 43,313.

 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

 

Wyścig z udziałem Maliszewskiej był niezwykle ciekawy i emocjonujący - ostatecznie wygrała Kanadyjka Kim Boutin, a Rosjanka Alena Kryłowa upadła, napierając liderkę.

 

Najszybsza w eliminacjach była Holenderka Xandra Velzeboer - 42,417.

 

Dalsza część rywalizacji odbędzie się w czwartek.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
NATALIA MALISZEWSKAZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza: Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że mogliśmy tu startować
Zobacz także

Polscy łyżwiarze figurowi zakończyli rywalizację w konkursie drużynowym

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 