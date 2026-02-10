Natalia Maliszewska z awansem na igrzyskach olimpijskich!
Natalia Maliszewska wywalczyła awans do ćwierćfinału, jeśli chodzi o zmagania w short tracku na 500 metrów podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Z dalszych zmagań odpadła Gabriela Topolska.
Natalia Maliszewska
Polka awansowała z drugiego miejsca w swoim wyścigu - czasem 43,313.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?
Wyścig z udziałem Maliszewskiej był niezwykle ciekawy i emocjonujący - ostatecznie wygrała Kanadyjka Kim Boutin, a Rosjanka Alena Kryłowa upadła, napierając liderkę.
Najszybsza w eliminacjach była Holenderka Xandra Velzeboer - 42,417.
Dalsza część rywalizacji odbędzie się w czwartek.
