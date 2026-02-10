W środowym programie Polsat Futbol Cast gośćmi Tomasza Hajty tradycyjnie będą Roman Kołtoń oraz Bożydar Iwanow. Tym razem poruszone zostaną wątki Polaków grających w Bundeslidze, Serie A oraz lidze portugalskiej.



W miniony weekend za naszą zachodnią granicą FC Koeln Jakuba Kamińskiego przegrało u siebie z RB Lipsk (1:2), natomiast Mainz z Kacprem Potulskim pokonało Augsburg (2:0). Ponadto przyjrzymy się również błędowi Manuela Neuera, który podarował przeciwnikom gola w meczu Bayernu Monachium z Hoffenheim (5:1).



Tymczasem na Półwyspie Apenińskim Inter z fenomenalnym ostatnio Piotrem Zielińskim rozbił 5:0 Sassuolo, a Atalanta Nicoli Zalewskiego uporała się z Cremonese (2:1), wcześniej wyrzucając za burtę Pucharu Włoch Juventus (3:0). W klasyku Liga Portugal FC Porto z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem w składzie zremisowało ze Sportingiem 1:1.



Na koniec wrócimy na krajowe podwórko, gdzie po 20. kolejce, na skutek porażek Wisły Płock (0:1 z Piastem Gliwice) i Górnika Zabrze (0:1 z Lechem Poznań), liderem została Jagiellonia Białystok (4:1 z Motorem Lublin). Cały czas opłakana wydaje się być sytuacja Legii, która rzutem na taśmę uratowała remis w meczu z Arką Gdynia (2:2).



Transmisja Polsat Futbol Cast w środę 11 lutego od godziny 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.