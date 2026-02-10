JSW Jastrzębski Węgiel staje do walki o półfinał Pucharu CEV. Polski zespół zmierzy się z Gas Sales Bluenergy Piacenza z Włoch.



W Pucharze CEV rywalizacja toczy się w formie dwumeczów. To oznacza, że spotkanie w Polsce nie rozstrzygnie losów awansu. O wszystkim zadecyduje rewanż w Italii.



Po raz ostatni Jastrzębski i Piacenza spotkały się w lutym 2024 roku. Wówczas oba zespoły grały w Lidze Mistrzów. W dwumeczu lepsi okazali się Polacy (2:3, 3:0).



Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Bluenergy Piacenza na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.