Puchar CEV: JSW Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Bluenergy Piacenza. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńSiatkówka

JSW Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Bluenergy Piacenza to mecz w ramach ćwierćfinału Pucharu CEV. Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Bluenergy Piacenza na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

JSW Jastrzębski Węgiel staje do walki o półfinał Pucharu CEV. Polski zespół zmierzy się z Gas Sales Bluenergy Piacenza z Włoch.


W Pucharze CEV rywalizacja toczy się w formie dwumeczów. To oznacza, że spotkanie w Polsce nie rozstrzygnie losów awansu. O wszystkim zadecyduje rewanż w Italii.


Po raz ostatni Jastrzębski i Piacenza spotkały się w lutym 2024 roku. Wówczas oba zespoły grały w Lidze Mistrzów. W dwumeczu lepsi okazali się Polacy (2:3, 3:0).


Puchar CEV: JSW Jastrzębski Węgiel - Gas Sales Bluenergy Piacenza. Kto wygra?
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA

