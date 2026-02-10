LM siatkarzy: Sporting Lizbona - SVG Luneburg. Relacja live i wynik na żywo
Sporting Lizbona zagra z SVG Luneburg w spotkaniu piątej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie? Relacja live i wynik na żywo z meczu Sporting Lizbona – SVG Luneburg na Polsatsport.pl.
W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowało dwadzieścia klubów. Zespoły podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej.
Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.
Relacja live i wynik na żywo z meczu Sporting Lizbona – SVG Luneburg we wtorek 10 lutego o godzinie 20.30 na Polsatsport.pl.