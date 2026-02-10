LM siatkarzy: Sporting Lizbona - SVG Luneburg. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Sporting Lizbona zagra z SVG Luneburg w spotkaniu piątej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie? Relacja live i wynik na żywo z meczu Sporting Lizbona – SVG Luneburg na Polsatsport.pl.

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowało dwadzieścia klubów. Zespoły podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej.

 

Zobacz także: Tabele Ligi Mistrzów siatkarzy. Sytuacja polskich klubów na dwie kolejki przed końcem

 

Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu Sporting Lizbona – SVG Luneburg we wtorek 10 lutego o godzinie 20.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CEV CHAMPIONS LEAGUEEUROPEJSKIE PUCHARYLM SIATKARZYSIATKARSKA LIGA MISTRZÓWSIATKÓWKASIATKÓWKA NA ŻYWOSPORTING LIZBONASVG LUNEBURG

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 