Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano to mecz w ramach ćwierćfinału Pucharu Challenge. Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Siatkarze Norwida świetnie spisują się w rozgrywkach Pucharu Challenge. Po zwycięstwie nad drużyną z Mariboru, przyszła pora na kofrontację z hiszpańskim Conqueridorem. Ekipa z Walencji została pokonana dwa razy po 3:0, a Częstochowianie w pełni zasłużenie zameldowali się w ćwierćfinale.

 

Teraz poprzeczka idzie w górę. Norwid zagra bowiem z Power Volley Allianz Milano. 

 

Rywale to renomowana włoska drużyna. Trenerem Mediolańczyków jest ceniony Roberto Piazza. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 