Siatkarze Norwida świetnie spisują się w rozgrywkach Pucharu Challenge. Po zwycięstwie nad drużyną z Mariboru, przyszła pora na kofrontację z hiszpańskim Conqueridorem. Ekipa z Walencji została pokonana dwa razy po 3:0, a Częstochowianie w pełni zasłużenie zameldowali się w ćwierćfinale.

Teraz poprzeczka idzie w górę. Norwid zagra bowiem z Power Volley Allianz Milano.

Rywale to renomowana włoska drużyna. Trenerem Mediolańczyków jest ceniony Roberto Piazza.

Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.