Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano. Relacja live i wynik na żywo
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano to mecz w ramach ćwierćfinału Pucharu Challenge. Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Power Volley Allianz Milano na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.
Siatkarze Norwida świetnie spisują się w rozgrywkach Pucharu Challenge. Po zwycięstwie nad drużyną z Mariboru, przyszła pora na kofrontację z hiszpańskim Conqueridorem. Ekipa z Walencji została pokonana dwa razy po 3:0, a Częstochowianie w pełni zasłużenie zameldowali się w ćwierćfinale.
Teraz poprzeczka idzie w górę. Norwid zagra bowiem z Power Volley Allianz Milano.
Rywale to renomowana włoska drużyna. Trenerem Mediolańczyków jest ceniony Roberto Piazza.
