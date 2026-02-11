Studio Mediolan Cortina - 11.02. Transmisja TV i stream online

W środę polskich kibiców najbardziej emocjonować będzie rywalizacja panczenistów na dystansie 1000 metrów z udziałem Damiana Żurka, Marka Kani i Piotra Michalskiego.



Gośćmi Jerzego Mielewskiego w Studiu Mediolan Cortina będą uczestnicy Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie - nasza para taneczna Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza, medalistka Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy w short tracku oraz olimpijka z Pekinu – Nikola Mazur, a także dziennikarz – Krzysztof Rawa.



W programie posłuchamy także rozmów naszych reporterów we Włoszech: Marcina Lepy i Michała Białońskiego między innymi z Prezydentem IIHF Luciem Tardifem i Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Magdaleną Tascher. Informacje ze wszystkich olimpijskich aren przedstawi Marta Wrońska.



Studio Mediolan Cortina codziennie o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport