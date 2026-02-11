Studio Mediolan Cortina - 11.02. Transmisja TV i stream online

Zimowe

Przed nami kolejny odcinek magazynu Studio Mediolan Cortina. Tym razem głównym tematem dyskusji w studiu będą występy polskich panczenistów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Studio Mediolan Cortina codziennie o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

Logo "Studio Mediolan Cortina" na tle ośnieżonych gór.
fot. Polsat Sport
Studio Mediolan Cortina. Gdzie obejrzeć?

W środę polskich kibiców najbardziej emocjonować będzie rywalizacja panczenistów na dystansie 1000 metrów z udziałem Damiana Żurka, Marka Kani i Piotra Michalskiego.  
 
Gośćmi Jerzego Mielewskiego w Studiu Mediolan Cortina będą uczestnicy Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie - nasza para taneczna Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza, medalistka Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy w short tracku oraz olimpijka z Pekinu – Nikola Mazur, a także dziennikarz – Krzysztof Rawa. 
 
W programie posłuchamy także rozmów naszych reporterów we Włoszech: Marcina Lepy i Michała Białońskiego między innymi z Prezydentem IIHF Luciem Tardifem i Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Magdaleną Tascher. Informacje ze wszystkich olimpijskich aren przedstawi Marta Wrońska.
 
Studio Mediolan Cortina codziennie o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
STUDIO MEDIOLAN CORTINAZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Popłynęły łzy! Dziennikarz Polsatu Sport przekazał polskiej olimpijce bukiet kwiatów od jej przyjaciółki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 