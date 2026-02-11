Tauron Liga: PGE Budowlani Łódź - #VolleyWrocław. Relacja live i wynik na żywo

Drużyna z Łodzi walczy z zespołem UNI Opole o drugie miejsce w tabeli przed fazą play-off - pierwsza lokata wydaje się zarezerwowana dla DevelopResu Rzeszów. Przed podopiecznymi Macieja Biernata teoretycznie niezbyt wymagające zadanie. Zmierzą się bowiem z przedostatnią drużyną w ligowej stawce, która w trwającym sezonie TAURON Ligi odniosła dotychczas tylko trzy zwycięstwa.

Siatkarki #VolleyWrocław o spadek martwić się nie muszą, bo prawdopodobnie z rozgrywkami pożegna się ekipa z Nowego Dworu Mazowieckiego. Awans do fazy play-off wydaje się jednak mało realny.



Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - #VolleyWrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport