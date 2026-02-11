LM siatkarzy: Volley Haasrode Leuven - PGE Projekt Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

W tabeli grupy E siatkarze PGE Projektu Warszawa zajmują drugie miejsce. W dotychczasowych meczach odnieśli dwa zwycięstwa i uzbierali siedem punktów.

Szanse na dogonienie lidera są niewielkie - Cucine Lube Civitanova ma bilans meczów 4–0 i 12 punktów na koncie. Ważne jest utrzymanie drugiej pozycji. W przedostatniej kolejce Projekt zagra na wyjeździe z belgijskim Volley Haasrode Leuven, który w dotychczasowych spotkaniach nie zdobył jeszcze punktu.

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowało dwadzieścia klubów. Zespoły podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej.

Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Volley Haasrode Leuven – PGE Projekt Warszawa w środę 11 lutego o godzinie 20.30 na Polsatsport.pl.