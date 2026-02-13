Pogoń zajmuje co prawda 13. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, jednak nie wygrała żadnego z ostatnich sześciu meczów. Zdobyła w nich zaledwie trzy punkty, co mocno odbiło się na jej sytuacji w ligowej stawce. W poprzedniej kolejce siedlczanie ulegli Odrze Opole 0:1 po trafieniu Jiriego Pirocha.

Ruch z kolei, mimo że plasuje się na dziewiątej lokacie, jest w dobrej formie. W ostatnich trzech spotkaniach wywalczył aż siedem punktów. W minionej serii gier chorzowianie zremisowali u siebie ze Śląskiem Wrocław 2:2.

Pierwsze starcie tych drużyn w tym sezonie (w czwartej kolejce Betclic 1. Ligi) zakończyło się zwycięstwem ekipy z Siedlec. Pogoń wygrała wówczas 2:0 po golach Karola Podlińskiego i Damiana Szuprytowskiego.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

ŁO, Polsat Sport