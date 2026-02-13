PlusLiga: JSW Jastrzębski Węgiel - PGE GiEK Skra Bełchatów. Relacja live i wynik na żywo

JSW Jastrzębski Węgiel zajmuje siódme miejsce w tabeli PlusLigi. Ma na koncie 30 punktów - wygrali jedenaście meczów i ponieśli osiem porażek. W ostatnim ligowym meczu jastrzębianie pokonali na wyjeździe InPost CHKS Chełm 3:2, później rywalizowali jeszcze w Pucharze CEV i przegrali 1:3 z Gas Sales Bluenergy Piacenza.

PGE GiEK Skra Bełchatów to dziewiąta drużyna w ligowej stawce. Wywalczyła do tej pory 27 punktów - dotychczas zwyciężyli w dziewięciu meczach, a osiem razy schodzili z boiska pokonani. W poprzednich ligowych starciach zanotowali serię porażek. Ostatni mecz rozegrali 31 stycznia i ulegli InPost CHKS Chełm 1:3.

Rywalizacja jastrzębian ze Skrą Bełchatów to ligowy klasyk. Obie ekipy rozegrały dotychczas 87 spotkań w PlusLidze, trzy razy rywalizowały ze sobą w finale. W obecnym sezonie (8. kolejka, 25 listopada) bełchatowianie wygrali u siebie 3:1, a nagrodę MVP otrzymał Daniel Chitigoi.

