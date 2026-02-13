Przed sezonem ciężko byłoby sobie wyobrazić, żeby GKS był faworytem takiego starcia. Katowiczanie przystępują jednak do meczu z Legią będąc wyżej w tabeli, z sześcioma punktami więcej oraz jednym spotkaniem rozegranym mniej. Do tego ekipa ze stolicy Górnego Śląska wygrała w dwóch poprzednich kolejkach, zachowując czyste konto.

ZOBACZ TAKŻE: Były selekcjoner ostrzega po losowaniu Ligi Narodów. Awans pod jednym warunkiem

Legia od kilku miesięcy jest w wielkim kryzysie i stara się wyjść na prostą. Warszawianie zaczęli rok od porażki u siebie z Koroną Kielce 1:2, a następnie rzutem na taśmę zremisowali na wyjeździe z Arką Gdynia 2:2. Podopieczni Marka Papszuna przystępują do potyczki w Katowicach będąc w strefie spadkowej. W rundzie jesiennej Legia, jeszcze pod wodzą Edwarda Iordanescu, wygrała u siebie z GKS-em 3:1. To zaledwie jedno z czterech ligowych zwycięstw "Wojskowych" do momentu rewanżu w Katowicach.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Legia Warszawa na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport