Zdobył kolejne złoto na igrzyskach! Pobije rekord rodaczki?

Zimowe

Johannes Hoesflot Klaebo zdobył w Val di Fiemme trzecie złoto zimowych igrzysk olimpijskich w biegach narciarskich, triumfując w biegu na 10 km techniką dowolną. Norweg ma już w sumie 10 medali igrzysk, w tym osiem złotych.

Narciarz biegowy w czerwono-białym stroju z numerem 44 na piersi, biegnie na nartach po śniegu, obok niebieska bandyta z logo igrzysk olimpijskich.
fot. PAP
Johannes Klaebo zdobył kolejne złoto na igrzyskach

Do ostatniej chwili o złoto walczył z Klaebo jego rodak Einar Hedegart, jednak ostatecznie do mety dobiegł ze stratą 14,0 s do zwycięzcy.

 

Drugie miejsce zajął Francuz Mathis Desloges, który stracił do Klaebo 4,9 s. To jego drugie srebro w Val di Fiemme, wcześniej przegrał z Norwegiem również w biegu łączonym.

 

We Włoszech Klaebo ma szansę zostać najbardziej utytułowanym sportowcem w historii zimowych igrzysk. Na razie miano to należy do jego legendarnej rodaczki i również biegaczki Marit Bjoergen, która zakończyła karierę mając osiem złotych, cztery srebrne i trzy brązowe krążki.

KN, PAP
