Zdobył kolejne złoto na igrzyskach! Pobije rekord rodaczki?
Johannes Hoesflot Klaebo zdobył w Val di Fiemme trzecie złoto zimowych igrzysk olimpijskich w biegach narciarskich, triumfując w biegu na 10 km techniką dowolną. Norweg ma już w sumie 10 medali igrzysk, w tym osiem złotych.
Do ostatniej chwili o złoto walczył z Klaebo jego rodak Einar Hedegart, jednak ostatecznie do mety dobiegł ze stratą 14,0 s do zwycięzcy.
Drugie miejsce zajął Francuz Mathis Desloges, który stracił do Klaebo 4,9 s. To jego drugie srebro w Val di Fiemme, wcześniej przegrał z Norwegiem również w biegu łączonym.
We Włoszech Klaebo ma szansę zostać najbardziej utytułowanym sportowcem w historii zimowych igrzysk. Na razie miano to należy do jego legendarnej rodaczki i również biegaczki Marit Bjoergen, która zakończyła karierę mając osiem złotych, cztery srebrne i trzy brązowe krążki.Przejdź na Polsatsport.pl