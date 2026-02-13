Zdobył kolejne złoto na igrzyskach! Pobije rekord rodaczki?

Do ostatniej chwili o złoto walczył z Klaebo jego rodak Einar Hedegart, jednak ostatecznie do mety dobiegł ze stratą 14,0 s do zwycięzcy.

Drugie miejsce zajął Francuz Mathis Desloges, który stracił do Klaebo 4,9 s. To jego drugie srebro w Val di Fiemme, wcześniej przegrał z Norwegiem również w biegu łączonym.

We Włoszech Klaebo ma szansę zostać najbardziej utytułowanym sportowcem w historii zimowych igrzysk. Na razie miano to należy do jego legendarnej rodaczki i również biegaczki Marit Bjoergen, która zakończyła karierę mając osiem złotych, cztery srebrne i trzy brązowe krążki.

KN, PAP