Gospodarze sobotniego starcia plasują się w tabeli PKO BP Ekstraklasy wyżej od swoich rywali. Zajmują obecnie czwarte miejsce (premiowane grą w eliminacjach Ligi Konferencji), choć mają tyle samo punktów co piąta Cracovia. W ośmiu ostatnich meczach przegrali tylko dwa razy, a z dorobkiem 31 punktów tracą do liderującej Jagiellonii Białystok zaledwie cztery "oczka".

Podopieczni Łukasza Tomczyka okupują natomiast szóstą lokatę, ale do swoich sobotnich przeciwników tracą tylko jeden punkt. Ewentualna wygrana, przy korzystnym układzie innych wyników, może dać im awans nawet na pozycję wicelidera.

W poprzednim meczu tych drużyn (w ramach czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy) górą była ekipa z Lubina, która pokonała częstochowian 1:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu KGHM Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport