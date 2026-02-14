Wisła Płock rozpoczęła rok od pokonania na swoim stadionie 2:1 Rakowa Częstochowa, zaliczając jedenasty mecz z rzędu bez porażki. W następnej kolejce, passa "Nafciarzy" została przerwana, drużyna uległa w Gliwicach Piastowi 0:1 i straciła fotel lidera.

Przed 21. kolejką obie drużyny są na przeciwległych biegunach. Płocczanie są na drugim miejscu, za to Widzew zaliczył totalny falstart, nie zdobył punktu w żadnym z dwóch pierwszych meczów (z Jagiellonią 1:3, z GKS Katowice 0:1) i znajduje się w strefie spadkowej, mimo że w przerwie zimowej wzmocnił skład.

- Oglądałem na żywo mecz naszego najbliższego rywala z GKS w Katowicach i muszę powiedzieć, że widać dużą jakość indywidualną zawodników, bardzo ciekawe profile, ale wydaje mi się, że oni potrzebują czasu, żeby być drużyną, żeby wypracować pewne automatyzmy. Dopiero wtedy będą zdobywać regularnie punkty - ocenił płocki szkoleniowiec, Mariusz Misiura.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

