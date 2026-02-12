Niewygodny rywal Polaków! Z nimi zagramy w Lidze Narodów

Siedem zwycięstw, 15 remisów i 14 porażek - to bilans polskich piłkarzy w meczach z Rumunią. Kolejne spotkania z tym rywalem rozegrają jesienią w Lidze Narodów. W czwartkowym losowaniu drużyny te trafiły do grupy 4 dywizji B.

Do historii przeszło spotkanie z 16 sierpnia 2000 roku, które odbyło się w Bukareszcie (1:1). W reprezentacji Polski zadebiutował wtedy pochodzący z Nigerii Emmanuel Olisadebe, który premierowy występ uświetnił zdobyciem gola.

Bilans meczów Polska - Rumunia:

03.09.1922, Czerniowce 1:1

02.09.1923, Lwów 1:1

19.06.1927, Bukareszt 3:3

23.08.1931, Warszawa 2:3

02.10.1932, Bukareszt 5:0

14.10.1934, Lwów 3:3

03.11.1935, Bukareszt 1:4

04.07.1937, Łódź 2:4

19.07.1947, Warszawa 1:2

26.10.1947, Bukareszt 0:0

10.10.1948, Chorzów 0:0

08.05.1949, Bukareszt 1:2

14.05.1950, Wrocław 3:3

25.05.1952, Bukareszt 0:1

29.05.1955, Bukareszt 2:2

30.08.1959, Warszawa 2:3

02.06.1963, Chorzów 1:1

17.11.1966, Ploeszti 3:4

29.10.1967, Kraków 0:0

11.10.1978, Bukareszt 0:1

29.08.1979, Warszawa 3:0

25.03.1981, Bukareszt 0:2

07.09.1983, Kraków 2:2

27.03.1985, Sibiu 0:0

02.09.1987, Bydgoszcz 3:1

06.02.1988, Hajfa 2:2

12.04.1989, Warszawa 2:1

26.09.1990, Bukareszt 1:2

29.03.1995, Bukareszt 1:2 - el. ME 1996

06.09.1995, Zabrze 0:0 - el. ME 1996

16.08.2000, Bukareszt 1:1

17.04.2002, Bydgoszcz 1:2

14.11.2009, Warszawa 0:1

02.02.2013, Malaga 4:1

11.11.2016, Bukareszt 3:0 - el. MŚ 2018

10.06.2017, Warszawa 3:1 - el. MŚ 2018

Bilans: 36 meczów; 7 zwycięstw Polski, 15 remisów, 14 porażek; bramki: 57-56.

PAP