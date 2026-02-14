Trwa 17. kolejka Tauron Ligi. W sobotę w jej ramach odbędzie się tylko jeden mecz. #VolleyWrocław podejmie LOTTO Chemika Police.

W trzech ostatnich starciach Policzanki mierzyły się z potentatami ligowymi - BKS-em, Budowlanymi i DevelopResem - i nie dały rady zdobyć żadnego punktu. Teraz powinno być im nieco łatwiej, bo mierzą się z przedostatnią drużyną rozgrywek.

Relacja live i wynik na żywo meczu #VolleyWrocław - LOTTO Chemik Police na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.