Tauron Liga: #VolleyWrocław - LOTTO Chemik Police. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńSiatkówka

#VolleyWrocław - LOTTO Chemik Police to mecz w ramach 17. kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu #VolleyWrocław - LOTTO Chemik Police na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

Trwa 17. kolejka Tauron Ligi. W sobotę w jej ramach odbędzie się tylko jeden mecz. #VolleyWrocław podejmie LOTTO Chemika Police. 

 

W trzech ostatnich starciach Policzanki mierzyły się z potentatami ligowymi - BKS-em, Budowlanymi i DevelopResem - i nie dały rady zdobyć żadnego punktu. Teraz powinno być im nieco łatwiej, bo mierzą się z przedostatnią drużyną rozgrywek.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu #VolleyWrocław - LOTTO Chemik Police na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKATAURON LIGA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 