Znakomity wynik Polki na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich!
Kamila Żuk zajęła ósme miejsce w biathlonowym sprincie na 7,5 km podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Wygrała reprezentantka Norwegii Maren Kirkeeide, która osiągnęła czas 20.40,8.
Podium uzupełniły dwie reprezentantki Francji - srebrny medal zdobyła Oceane Michelon, a na trzeciej lokacie zmagania zakończyła Lou Jeanmonnot.
Polka miała tylko jedno pudło w pozycji leżącej, w stójce była bezbłędna. Norweżka strzelała bezbłędnie, podobnie jak Francuzka. Jedno pudło zanotowała natomiast trzecia Jeanmonnot.
Żuk straciła do triumfatorki 1.09,3.
Jeśli chodzi o pozostałe reprezentantki Polski, 28. była Joanna Jakieła, 41. Natalia Sidorowicz, a na 45. miejscu uplasowała się Anna Mąka.
Wszystkie Polki wystąpią w niedzielę w biegu pościgowym.