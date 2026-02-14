Znakomity wynik Polki na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich!

Podium uzupełniły dwie reprezentantki Francji - srebrny medal zdobyła Oceane Michelon, a na trzeciej lokacie zmagania zakończyła Lou Jeanmonnot.

ZOBACZ TAKŻE: Zdradzili kulisy sukcesu Semirunnija

Polka miała tylko jedno pudło w pozycji leżącej, w stójce była bezbłędna. Norweżka strzelała bezbłędnie, podobnie jak Francuzka. Jedno pudło zanotowała natomiast trzecia Jeanmonnot.

Żuk straciła do triumfatorki 1.09,3.

Jeśli chodzi o pozostałe reprezentantki Polski, 28. była Joanna Jakieła, 41. Natalia Sidorowicz, a na 45. miejscu uplasowała się Anna Mąka.

Wszystkie Polki wystąpią w niedzielę w biegu pościgowym.

BS, Polsat Sport, PAP