ATP w Doha: Kamil Majchrzak - Arthur Fils. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Kamil Majchrzak - Arthur Fils to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Doha. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Arthur Fils na Polsatsport.pl.

Kamil Majchrzak wraca do gry po wielkoszlemowym Australian Open. Polak w Melbourne dotarł do drugiej rundy, jednak w trakcie rywalizacji zmagał się z kontuzją. Teraz, po trzytygodniowej przerwie, ponownie wystąpi w tourze, biorąc udział w imprezie rangi ATP 500 w Doha.

 

Przeciwnikiem Majchrzaka w pierwszej fazie katarskich zawodów jest Arthur Fils. Francuzowi w ostatnim czasie również doskwierały problemy zdrowotne. Nie grał od 1 sierpnia ubiegłego roku do lutego 2026.

 

Dla Majchrzaka i Filsa to pierwszy bezpośredni pojedynek.

 

JC, Polsat Sport
