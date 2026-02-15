Kamil Majchrzak wraca do gry po wielkoszlemowym Australian Open. Polak w Melbourne dotarł do drugiej rundy, jednak w trakcie rywalizacji zmagał się z kontuzją. Teraz, po trzytygodniowej przerwie, ponownie wystąpi w tourze, biorąc udział w imprezie rangi ATP 500 w Doha.

Przeciwnikiem Majchrzaka w pierwszej fazie katarskich zawodów jest Arthur Fils. Francuzowi w ostatnim czasie również doskwierały problemy zdrowotne. Nie grał od 1 sierpnia ubiegłego roku do lutego 2026.

Dla Majchrzaka i Filsa to pierwszy bezpośredni pojedynek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Arthur Fils na Polsatsport.pl.

JC, Polsat Sport