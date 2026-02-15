Betclic 1. Liga: KS Wieczysta Kraków - Puszcza Niepołomice. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

KS Wieczysta Kraków - Puszcza Niepołomice to mecz 21. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu KS Wieczysta Kraków - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl.

Wieczysta w tym sezonie nie potrafi złapać stabilnej formy. Piłkarze klubu z Krakowa po 20 spotkaniach na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce mają na swoim koncie dziewięć zwycięstw, sześć remisów i pięć porażek. To przekłada się na 33 punkty i miejsce w środkowej części tabeli. 

 

O gorszych wynikach mogą mówić sympatycy Puszczy. Piłkarze klubu z Niepołomic do tej pory uzbierali zaledwie 22 punkty. Cztery mecze wygrali, sześć przegrali i aż dziesięć zremisowali. 


Relacja live i wynik na żywo meczu KS Wieczysta Kraków - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport
