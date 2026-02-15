Dogrywka Cafe Futbol - 28.12. Stream online

Piłka nożna

Tradycyjnie po telewizyjnej części Cafe Futbol zapraszamy na Dogrywkę do internetu. Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20.

Logo programu "Cafe Futbol" z piłką nożną w kubku i koroną.
fot. Polsat Sport
Dogrywka Cafe Futbol. Transmisja - 15.02

Gośćmi Bożydara Iwanowa są Maciej Żurawski, Roman Kosecki, Tomasz Hajto oraz Roman Kołtoń.

 

