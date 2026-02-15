Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w poniedziałek. Kto startuje? Kiedy?

Tomasiak podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech zdobył już dwa medale - srebrny i brązowy. Na normalnej skoczni był drugi, a w sobotę na dużej zajął trzecie miejsce. Wąsek wywalczył 14. lokatę, a Kamil Stoch - 21.

W konkursie duetów nie wystąpi zatem 38-letni Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski, który zbliża się do końca kariery i startuje w swoich szóstych igrzyskach.

Tego dnia bobsleistka Linda Weiszewski wystąpi w trzecim ślizgu monobobów i ma szanse awansować do finałowego - czwartego. Po dwóch reprezentantka Polski zajmuje 19. miejsce.

W slalomie zaprezentuje się w poniedziałek narciarz alpejski Michał Jasiczek. W short tracku Gabriela Topolska wystąpi w ćwierćfinale olimpijskiej rywalizacji na 1000 m. Później odbędą się także półfinały oraz finał A i B. W kwalifikacjach odpadły Natalia Maliszewska i Kamila Sellier. Natomiast Michał Niewiński i Felix Pigeon wezmą udział w kwalifikacjach biegu na 500 m.

Łyżwiarze figurowi Julia Szczecinina i Michał Woźniak mogą zaprezentować się w programie dowolnym par sportowych, jeśli będą zajmowali co najmniej 16. pozycję po programie krótkim, który odbędzie się w niedzielę wieczorem.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w poniedziałek 16.02. Starty Polaków. Kiedy?

bobsleje

19.00 jedynki K, 3. ślizg (Linda Weiszewski)

21.06 jedynki K, 4. ślizg

łyżwiarstwo figurowe

20.00 pary sportowe, program dowolny (ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

narciarstwo alpejskie

10.00 slalom M, 1. przejazd (Michał Jasiczek)

13.30 slalom M, 2. przejazd

short track

11.00 1000 m K, ćwierćfinały (Gabriela Topolska)

11.17 500 m M, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)

11.57 1000 m K, półfinały

12.41 1000 m K, finał B

12.47 1000 m K, finał A

skoki narciarskie

19.00 super team M, 1. seria konkursowa (Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

19.43 super team M, 2. seria konkursowa

20.20 super team M, finałowa seria konkursowa

BS, PAP