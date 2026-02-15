WTA w Dubaju: Piter/Klepac - Hunter/Siniakova. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Piter i Andreja Klepac przystępują do kolejnego turnieju rangi WTA 1000 na Bliskim Wschodzie. Po osiągnięciu drugiej rundy w Doha, polsko-słoweńska para przeniosła się do Dubaju.

W pierwszej rundzie imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przeciwniczkami Piter i Klepac są Storm Hunter i Katerina Siniakova. Australijsko-czeski duet został rozstawiony w drabince z numerem 7.

Dla Piter i Klepac oraz Hunter i Siniakovej to pierwsze bezpośrednie starcie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Andreja Klepac - Storm Hunter/Katerina Siniakova na Polsatsport.pl.

JC, Polsat Sport