WTA w Dubaju: Piter/Klepac - Hunter/Siniakova. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Katarzyna Piter/Andreja Klepac - Storm Hunter/Katerina Siniakova to spotkanie pierwszej rundy turnieju WTA w Dubaju. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Andreja Klepac - Storm Hunter/Katerina Siniakova na Polsatsport.pl.

Katarzyna Piter i Andreja Klepac przystępują do kolejnego turnieju rangi WTA 1000 na Bliskim Wschodzie. Po osiągnięciu drugiej rundy w Doha, polsko-słoweńska para przeniosła się do Dubaju.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polacy poznali rywala w Pucharze Davisa. Trudniej być nie mogło

 

W pierwszej rundzie imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przeciwniczkami Piter i Klepac są Storm Hunter i Katerina Siniakova. Australijsko-czeski duet został rozstawiony w drabince z numerem 7.

 

Dla Piter i Klepac oraz Hunter i Siniakovej to pierwsze bezpośrednie starcie.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Andreja Klepac - Storm Hunter/Katerina Siniakova na Polsatsport.pl.

JC, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ANDREJA KLEPACKATARZYNA PITERKATERINA SINIAKOVASTORM HUNTERTENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 DUBAJWTA 1000 DUBAJ 2026WTA DUBAJWTA DUBAJ 2026WTA TOUR

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 