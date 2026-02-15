Za nami IV Memoriał Grzegorza Skrzecza

Sporty walki

Za nami już IV edycja Memoriału Grzegorza Skrzecza. W Białołęckim Ośrodku Sportu odbyło się aż 25 walk. Wydarzenie stanowiło świetną okazję do uczczenia pamięci zmarłego Grzegorza Skrzecza - wybitnego pięściarza, a później trenera.

Ring bokserski podczas IV Memoriału Grzegorza Skrzecza z dwoma zawodnikami i sędzią na ringu, a w tle ekran z logo memoriału.
fot. Polsat Sport
Za nami IV Memoriał Grzegorza Skrzecza

W sobotę 14 lutego w Białołęckim Ośrodku Sportu odbyła się IV edycja Memoriału Grzegorza Skrzecza. W ringu w sumie pojawiło się 50 zawodników. O triumf rywalizowali młodzi sportowcy, ale również doświadczeni pięściarze. 

 

- Mamy 25 walk. 50 zawodników, którzy reprezentują kluby z całej Polski. Trenerzy bardzo ochoczo zgłaszają się do turnieju. Pamiętają jeszcze mojego tatę. Mamy fajny odzew ze strony zawodników, klubów i trenerów - powiedziała córka Grzegorza Skrzecza - Patrycja, w rozmowie z Agnieszką Łapacz z Polsatu Sport. 

 

 

Podczas wydarzenia w hali obecni byli znani ze świata boksu zawodnicy. Pojawił się między innymi Krzysztof Głowacki - dwukrotny mistrz świata WBO.

 

 

Grzegorz Skrzecz urodził się 25 sierpnia 1957 roku. W ciągu swojej kariery bokserskiej reprezentował barwy Gwardii Warszawa. Na swoim koncie miał brązowe medale mistrzostw świata (Monachium 1982) i Europy (Warna 1983) w wadze ciężkiej. W 1980 roku wystartował w igrzyskach olimpijskich w Moskwie. Dotarł w nich do ćwierćfinału, w którym musiał uznać wyższość późniejszego triumfatora zmagań Teofilo Stevensona. 

 

Po zakończeniu kariery był m.in. trenerem i ekspertem telewizyjnym. Zmarł niespodziewanie 15 lutego 2023 roku w wieku 66 lat. Został pochowany na Cmentarzu Brudnowskim. 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BOKSMEMORIAŁ GRZEGORZA SKRZECZASPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sanjar Yusupov - Michał Gniady. Skrót walki
Zobacz także

Gala TFL 36 w Warszawie. Wyniki i skróty gali (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 