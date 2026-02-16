Co za wieści ws. Sochana! Jego partnerka właśnie to ogłosiła

Partnerka Sochana opublikowała wideo w mediach społecznościowych, na którym dzieli się ze swoimi obserwującymi radosną nowiną. Na filmiku widoczny jest także polski koszykarz, a nagranie zostało opatrzone komentarzem Brytyjki.

"5 miesięcy rośnięcia, to już połowa drogi do przytulenia cię. Nie tak sobie wyobrażałam ogłoszenie tej nowiny, ale niektóre rzeczy wyjdą na światło dzienne w odpowiednim momencie... To może mnie tylko wzmocnić, do zobaczenia moja mała" - napisała Mya Mills na Instagramie.

Za kilka miesięcy Sochan będzie się więc mógł cieszyć z przyjścia na świat pierwszego potomka. Polak i Mills spodziewają się dziewczynki.

22-latek kilka dni temu zmienił barwy klubowe. Po zakończeniu przygody z San Antonio Spurs, w którym Sochan rywalizował od początku gry w NBA, reprezentant Polski związał się z New York Knicks. W najbliższych dniach powinien dostać szansę na debiut w nowych barwach.

