W siatkarskiej Lidze Mistrzów 2026 wystartowało dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.

ZOBACZ TAKŻE: Trzeci mecz, trzecia wygrana. Aluron CMC Warta błyszczy w Lidze Mistrzów

Po piątej kolejce bezpośredni awans do ćwierćfinałów mają już zapewniony: Ziraat Bankkart Ankara (grupa A), Bogdanka LUK Lublin (grupa B), Sir Sicoma Monini Perugia (grupa C), Cucine Lube Civitanova (grupa E).

Ekipa Aluronu CMC Warty Zawiercie powinna w środowy wieczór zostać piątym ćwierćfinalistą rozgrywek. Zawiercianie do zajęcia pierwszego miejsca w grupie D potrzebują jednego punktu w starciu z niemieckim klubem. Luneburg do tej pory wygrał dwa mecze w fazie grupowej. W 4. kolejce Niemcy w pokonanym polu zostawili Asseco Resovię, co może być pewną przestrogą dla zespołu z Zawiercia. Na wyjeździe Luneburg nie wywalczył jednak ani jednego punktu.

W pierwszym meczu obydwu klubów zawiercianie ograli rywala bez straty seta.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg w środę 18 lutego o godzinie 17.45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go.

Polsat Sport