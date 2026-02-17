Oto partnerki siatkarzy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)
Oto partnerki siatkarzy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z kim są związani zawodnicy tego klubu PlusLigi?
Sezon PlusLigi trwa w najlepsze. Zawodnicy ZAKSY plasują się w czołowej ósemce i wszystko wskazuje na to, że powalczą w fazie play-off.
ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska. Słynna siatkarka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)
Siatkarze klubu z Kędzierzyna-Koźla mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie - swoich rodzin czy partnerek.
Z kim związani są zawodnicy ZAKSY?
Partnerki siatkarzy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle:
Przejdź na Polsatsport.plOto partnerki siatkarzy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bloki w meczu ŁKS Commercecon Łódź - ITA TOOLS Stal Mielec