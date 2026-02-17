Sezon PlusLigi trwa w najlepsze. Zawodnicy ZAKSY plasują się w czołowej ósemce i wszystko wskazuje na to, że powalczą w fazie play-off.

ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska. Słynna siatkarka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)

Siatkarze klubu z Kędzierzyna-Koźla mogą liczyć na wyjątkowe wsparcie - swoich rodzin czy partnerek.

Z kim związani są zawodnicy ZAKSY?

Partnerki siatkarzy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle:

Oto partnerki siatkarzy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z kim są związani? (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport