W środę na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo wystartuje dziesięcioro polskich sportowców. Najciekawiej zapowiada się występ dobrze spisujących się we Włoszech biathlonistek: Kamili Żuk, Joanny Jakieły, Anny Mąki i Natalii Sidorowicz. Pobiegną w sztafecie.

Zmagania w biathlonie odbywają się w Anterselvie, ok. 50 km od innej najbliższej miejscowości-gospodarza igrzysk, czyli Cortiny d’Ampezzo.

W sprincie Żuk była ósma, a w biegu na dochodzenie ona oraz Jakieła i Sidorowicz uplasowały się w drugiej dziesiątce. Cała trójka zakwalifikowała się do sobotniego biegu ze startu wspólnego, w którym weźmie udział 30 najlepszych zawodniczek imprezy.

Sztafeta biathlonistek 4x6 km rozpocznie się o godz. 14.45.

W biegach narciarskich w sprincie drużynowym wystartują Izabela Marcisz i Monika Skinder oraz Maciej Staręga i Dominik Bury.

Dobiegają końca konkurencje alpejskie igrzysk. W środę w Cortinie d'Ampezzo odbędzie się ostatnia - slalom kobiet z udziałem Anieli Sawickiej.

Ostatnią szansę na medal we Włoszech ma najbardziej utytułowana alpejka w historii Amerykanka Mikaela Shiffrin. Zwyciężczyni 108 zawodów Pucharu Świata ma w dorobku tylko dwa złote medale olimpijskie i jeden srebrny, wszystkie z igrzysk w Soczi i Pjongczangu. Nie wywalczyła żadnego ani cztery lata temu w Pekinie, ani w Cortinie d'Ampezzo.

Wieczorem w Mediolanie w ćwierćfinale wyścigu na 500 m w short tracku wystartuje Felix Pigeon.

Ponadto, zaplanowano cztery konkurencje finałowe bez udziału Polaków: snowboardowy slopestyle kobiet (przeniesiony z wtorku) i mężczyzn, skoki kobiet w narciarstwie dowolnym oraz sztafetę kobiet w short tracku.

Do tej pory polscy sportowcy zdobyli cztery medale igrzysk we Włoszech. Skoczek narciarski Kacper Tomasiak indywidualnie wywalczył srebro i brąz, a wraz z Pawłem Wąskiem srebro w konkursie duetów, natomiast Władimir Semirunnij był drugi w łyżwiarskim biegu na 10000 m.

Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w środę. Kto startuje? Kiedy?

biathlon

14.45 sztafeta 4x6 km K (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk)

biegi narciarskie

9.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, kwalifikacje (Izabela Marcisz, Monika Skinder)

10.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, kwalifikacje (Maciej Staręga, Dominik Bury)

11.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, finał

12.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, finał

narciarstwo alpejskie

10.00 slalom K, 1. przejazd (Aniela Sawicka)

13.30 slalom K, 2. przejazd

short track

20.15 500 m M, ćwierćfinały (Felix Pigeon)

20.44 500 m M, półfinały

21.27 500 m M, finał B

21.32 500 m M, finał A