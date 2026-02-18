Gas Sales Piacenza - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?
Gas Sales Piacenza - JSW Jastrzębski Węgiel to środowe spotkanie siatkarskiego Pucharu CEV. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał?
Czas na siatkarską środę z europejskimi pucharami. Polscy kibice tej dyscypliny sportu będą mieli zobaczyć okazję aż... sześć meczów ekip z PlusLigi.
W Pucharze Challenge zaprezentują się zawodnicy Norwida Częstochowa, a w Pucharze CEV - JSW Jastrzębskiego Węgla. W najważniejszych rozgrywkach, czyli siatkarskiej Lidze Mistrzów, o kolejne zwycięstwa powalczą natomiast Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin i Asseco Resovia Rzeszów.
Ekipa prowadzona przez Andrzeja Kowala w ramach Pucharu CEV zmierzy się z Piacenzą. Jaki będzie wynik?
Piacenza - Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Piacenza - Jastrzębski Węgiel poznamy w środę. O tym, kto wygrał mecz Piacenza - Jastrzębski Węgiel, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl