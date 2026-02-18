Gas Sales Piacenza - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Gas Sales Piacenza - JSW Jastrzębski Węgiel to środowe spotkanie siatkarskiego Pucharu CEV. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał?

Czterech siatkarzy w białych strojach z pomarańczowymi detalami stoi na boisku siatkarskim, rozmawiając ze sobą.
fot. PAP
Gas Sales Piacenza - JSW Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?

Czas na siatkarską środę z europejskimi pucharami. Polscy kibice tej dyscypliny sportu będą mieli zobaczyć okazję aż... sześć meczów ekip z PlusLigi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Oto partnerki siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

 

W Pucharze Challenge zaprezentują się zawodnicy Norwida Częstochowa, a w Pucharze CEV - JSW Jastrzębskiego Węgla. W najważniejszych rozgrywkach, czyli siatkarskiej Lidze Mistrzów, o kolejne zwycięstwa powalczą natomiast Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin i Asseco Resovia Rzeszów.

 

Ekipa prowadzona przez Andrzeja Kowala w ramach Pucharu CEV zmierzy się z Piacenzą. Jaki będzie wynik?

Piacenza - Jastrzębski Węgiel. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Piacenza - Jastrzębski Węgiel poznamy w środę. O tym, kto wygrał mecz Piacenza - Jastrzębski Węgiel, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYJSW JASTRZĘBSKI WĘGIELSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: DevelopRes Rzeszów - SSC Palmberg Schwerin. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 