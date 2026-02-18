Liga Mistrzów siatkarzy. Pary play-off. Z kim zagrają polskie kluby?

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowało dwadzieścia zespołów, które podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczyły awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Cztery polskie kluby rywalizujące w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów w komplecie awansowały do dalszych rozgrywek. Bogdanka LUK Lublin jako zwycięzca grupy B oraz Aluron CMC Warta Zawiercie - najlepsza drużyna grupy D, bezpośrednio zakwalifikowały się do ćwierćfinałów. Asseco Resovia, która zajęła drugą lokatę w grupie D, a także trzeci zespół grupy E - PGE Projekt Warszawa, będą rywalizowały w rundzie play-off.

Asseco Resovia o miejsce w ćwierćfinale powalczy z belgijskim Knack Roeselare. Na zwycięzcę tej rywalizacji czeka Ziraat Bankkart Ankara. PGE Projekt Warszawa w barażu zagra z włoskim Itasem Trentino. Wynik tej rywalizacji z pewnością zainteresuje siatkarzy Bogdanki LUK Lublin. Aluron CMC Warta Zawiercie zna już swego ćwierćfinałowego rywala, będzie to słynny włoski klub Cucine Lube Civitanova.

Pierwsze spotkania rundy play-off zostaną rozegrane w dniach 3–5 marca, a rewanże 10–12 marca. Mecze ćwierćfinałowe odbędą się w dniach 24 marca oraz 2 kwietnia.

Pary play-off Ligi Mistrzów siatkarzy:

Asseco Resovia – Knack Roeselare

PGE Projekt Warszawa – Itas Trentino

Montpellier HSC VB – Guaguas Las Palmas

Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów siatkarzy:

Ziraat Bankkart Ankara – Asseco Resovia Rzeszów/Knack Roeselare

Sir Sicoma Perugia – Montpellier HSC VB/Guaguas Las Palmas

Bogdanka LUK Lublin – PGE Projekt Warszawa/Itas Trentino

Aluron CMC Warta Zawiercie – Cucine Lube Civitanova.

LIGA MISTRZÓW SIATKARZY - WYNIKI MECZÓW I TABELE

