Tabele Ligi Mistrzów siatkarzy. Które miejsca zajęły polskie kluby?

Faza grupowa siatkarskiej Ligi Mistrzów już za nami! Kto wywalczył bezpośredni awans do ćwierćfinałów oraz o grę w rundzie play-off. Jak wygląda sytuacja w tabelach? Które miejsca zajmują polskie kluby? Sprawdź tabele Ligi Mistrzów siatkarzy 2026.

Drużyna siatkarska w komplecie pozuje do zdjęcia na boisku.
fot. CEV
PGE Projekt Warszawa wywalczył awans do rundy play-off jako najlepsza drużyna z trzeciego miejsca.

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów rywalizowało dwadzieścia zespołów. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Wśród uczestników znalazły się cztery kluby z Polski - Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia oraz PGE Projekt Warszawa.

 

Kto awansował do dalszej rywalizacji?

 

drużyny z pierwszych miejsc (5) ⟶ bezpośredni awans do ćwierćfinału
drużyny z drugich miejsc (5) + najlepsza drużyna z trzecich miejsc (1) ⟶ gra w rundzie play-off o awans do ćwierćfinału
pozostałe drużyny z trzecich miejsc (4) ⟶ gra w ćwierćfinale Pucharu CEV
drużyny z czwartych miejsc (5) ⟶ odpadają z rywalizacji.

 

O kolejności w tabeli decydowały: 1. liczba zwycięstw, 2. liczba punktów, 3. stosunek setów, 4. stosunek małych punktów, 5. bilans bezpośrednich spotkań.

 

Już przed meczami ostatniej kolejki bezpośredni awans do ćwierćfinałów miały zapewniony cztery drużyny: Bogdanka LUK Lublin, Cucine Lube Civitanova, Sir Sicoma Monini Perugia oraz Ziraat Bankkart Ankara. Dołączyła do nich Aluron CMC Warta Zawiercie. 

 

Awans do dalszych gier wywalczyły cztery polskie kluby. Asseco Resovia oraz PGE Projekt Warszawa będą rywalizowały w rundzie play-off.

 

Siatkówka. Liga Mistrzów - tabele grup (bilans meczów, punkty):

 

tabela grupy A:

 

1. Ziraat Bankkart Ankara 6–0, 18 punktów /ćwierćfinał
2. Itas Trentino 4–2, 11 /play-off
3. ACH Volley Lublana 1–5, 4
4. Tours VB 1–5, 3

 

