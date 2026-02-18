Liga Mistrzów: Sporting - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Resovia w pięciu meczach poniosła dwie porażki i wygrała trzykrotnie - ostatnio u siebie z Aluron CMC Wartą Zawiercie bez straty seta, przez co uczyniła milowy krok w stronę awansu do 1/8 finału. Teoretycznie ekipa ze stolicy Podkarpacia może jeszcze powalczyć o pierwszą pozycję w grupie, ale musiałaby liczyć na poważną wpadkę wicemistrzów Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Oto partnerki siatkarzy Asseco Resovii Rzeszów. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

Sporting jest outsiderem grupy bez szans na awans. Lizbończycy w pięciu kolejkach uzbierali tylko trzy punkty. W Rzeszowie przegrali 0:3, a pierwszego seta... 9:25.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sporting - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport