Liga Mistrzów: Sporting - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Sporting CP - Asseco Resovia Rzeszów to jeden z meczów 6. kolejki fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Resovia w pięciu meczach poniosła dwie porażki i wygrała trzykrotnie - ostatnio u siebie z Aluron CMC Wartą Zawiercie bez straty seta, przez co uczyniła milowy krok w stronę awansu do 1/8 finału. Teoretycznie ekipa ze stolicy Podkarpacia może jeszcze powalczyć o pierwszą pozycję w grupie, ale musiałaby liczyć na poważną wpadkę wicemistrzów Polski.

 

Sporting jest outsiderem grupy bez szans na awans. Lizbończycy w pięciu kolejkach uzbierali tylko trzy punkty. W Rzeszowie przegrali 0:3, a pierwszego seta... 9:25.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sporting - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl.

