Trwa turniej finałowy Pekao S.A. Pucharu Polski w koszykówce mężczyzn. W ćwierćfinałowym starciu zmierzą się WKS Śląsk Wrocław oraz Dziki Warszawa. Patrząc na styl gry obu drużyn, można spodziewać się ofensywnej i szybkiej gry.

Śląsk Wrocław chce przełamać passę dwóch porażek z rzędu. Najpierw podopieczni Ainarsa Bagatskisa przegrali w Orlen Basket Lidze z Tauron GTK Gliwice 84:85, a następnie ulegli KK Cedevita Olimpiji (81:114) w rozgrywkach Eurocupu, z którym pożegnali się na etapie fazy grupowej.

Drużyna ze stolicy zajmuje czwarte miejsce w tabeli Orlen Basket Ligi z widokami na zajęcie pierwszego. Wszak Dziki tracą zaledwie dwa punkty do prowadzącego Kinga Szczecin. Drużyna prowadzona przez Marco Legovicha, w przeciwieństwie do swoich najbliższych rywali, pokonała Tauron GTK Gliwice 108:83, ale mecz wcześniej ulegli Górnikowi Wałbrzych 78:84.

Ostatnie spotkanie między obiema drużynami odbyło się 17 stycznia w ramach Orlen Basket Ligi. Góra był Śląsk, który w minimalnym stosunku pokonał Dzików 82:81.

Mecz WKS Śląsk Wrocław - Dziki Warszawa odbędzie się 20 lutego o godzinie 18:00. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

JZ, Polsat Sport