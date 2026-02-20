PKO BP Ekstraklasa: Widzew Łódź - Cracovia. Relacja live i wynik na żywo

Widzew Łódź przełamał ostatnio złą serię i zanotował pierwsze zwycięstwo na wiosnę. Piłkarze Igora Jovicevicia pokonali Wisłę Płock po golach Sebastiana Bergiera oraz Emila Kornviga. Mimo to ich sytuacja wciąż jest trudna, dlatego potrzebują kolejnych wygranych.

ZOBACZ TAKŻE: Świat piłki w żałobie. Nie żyje legendarny trener

- Drużyna ma świadomość, że jedno zwycięstwo to za mało i chce to teraz potwierdzić kolejną wygraną. (...) To dla nas ważny moment, bo wygrywanie raz za razem jest najtrudniejszą rzeczą w futbolu - przekazał w rozmowie z PAP szkoleniowiec Widzewa.

Teraz rywalem łódzkiego klubu będzie Cracovia, która na wiosnę jest niepokonana.

- Chcemy być silniejsi z każdym meczem i pokazać, że presja z wielu stron jest dla nas przywilejem. Mamy jakość i posiadamy umiejętności wystarczające, żeby zwyciężać. Dążymy do uzyskania serii zwycięstw, co odmieni nasz mental - podsumował Jovicević.

Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

HP, PAP