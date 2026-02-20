Zastal ostatnim półfinalistą Pekao S.A Pucharu Polski

Spotkanie Zastalu z Kingiem było bardzo zacięte i miało dodatkowy podtekst, bo trener zielonogórzan Arkadiusz Miłoszewski w ostatnich latach był szkoleniowcem klubu ze Szczecina i doprowadził zespół do MP, srebra oraz walki w finale PP przed rokiem, w którym King uległ Górnikowi Książ Wałbrzych 78:80.

ZOBACZ TAKŻE: Śląsk w półfinale Pucharu Polski! Co za seria w drugiej kwarcie

Jednym bohaterów był Andrzej Mazurczak, który razem z Miłoszewskim przyszedł do Kinga, a teraz wrócił do Zielonej Góry - zdobył 16 punktów i miał siedem asyst. Liderem Zastalu, którego zawodnicy trafili 11 razy za trzy punkty, był Chavaugn Lewis z 25 punktami. W ekipie zielonogórzan zabrakło kadrowicza, 20-letniego Jakuba Szumerta, którzy narzeka na bóle pleców.

Śląsk pokonał po raz trzeci w sezonie warszawski zespół, po dwóch wygranych w ekstraklasie: 109:100 i 82:81 w stolicy. Wrocławianie, 14-krotni zdobywcy PP (ostatni raz w 2014 r), wystąpili bez jednego z liderów Kanadyjczyka Kadre Gray'a, który ma kłopoty z kolanem.

W pierwszym sobotnim półfinale broniący trofeum koszykarze Górnika Zamek Książ Wałbrzych zagrają z Energą Treflem Sopot. Wałbrzyszanie pokonali w czwartek AMW Arkę Gdynia 91:81, a Sopocianie byli lepsi od mistrza Polski Legii Warszawa (83:80).

Przed rokiem, także w Sosnowcu, Górnik jako beniaminek ekstraklasy pokonał w finale Kinga 80:78, a MVP turnieju został Toddrick Gotcher.

Niekwestionowanym liderem pod względem zwycięstw w PP jest Śląsk - 14 trofeów, a pod względem liczby rozegranych spotkań ... obecny prezes PLK Łukasz Koszarek, który wystąpił w 35 meczach. Wyprzedza on Filipa Dylewicza (28) oraz Mateusza Kostrzewskiego z Kinga, jedynego w tym gronie aktywnego zawodnika (29).

W Arenie Sosnowiec między półfinałami odbędą się także tradycyjne konkursy rzutów za 3 punkty oraz wsadów piłki do kosza.

Orlen Zastal Zielona Góra - King Szczecin 94:88 (19:17, 22:23, 25:28, 28:20)

Orlen Zastal Zielona Góra: Chavaughn Lewis 25, Patrick Cartier 20, Andrzej Mazurczak 16, Jayvon Maughmer 16, Sagaba Konate 6, Miłosz Majewski 5, Marcin Woroniecki 3, Krzysztof Sulima 3, Phil Fayne 0, Conley Garrison 0





King Szczecin: Noah Freidel 17, Nemanja Popović 16, Anthony Roberts 13, Tomasz Gielo 12, Jeremy Roach 9, Mateusz Kostrzewski 9, Przemysław Żołnierewicz 6, Jovan Novak 3, Max Egner 2, Malcolm Dandridge 1

KP, PAP